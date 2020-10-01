30 сентября "Лацио" сыграл перенесенный матч 1-й Серии А против "Аталанты" Руслана Малиновского. Гости уверенно разобрались с соперником на их поле.

Лацио – Аталанта 1:4

Голы: Кайседо, 57 – Госенс, 10 Гатебур, 32, Гомес, 41, 61

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Разгром гостей

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты", которая уже с первых минут стремительно пошла в атаку, которая привела к быстрому голу. Уже на 10-й минуте Госенс ​​сыграл на добивании в штрафной площадке, отправив мяч в угол ворот – 0:1. Не на такое начало матча расчитівали хозяева.

За 20 минут гости удвоили счет в матче. Гатебур получил мяч на границе штрафной площадки и без колебаний пробил в одно касание. Удар оказался безупречным и мяч влетел под перекладину ворот – 0:2.

Иммобиле мощно пробил – перекладина. Сапата запутал соперников, проскочил мимо двух защитников и пробил – Стракоша исполнил неплохой сейв и справился с его ударом.

Еще в первом тайме гости довели счет до разгромного. Гомес подобрал мяч в штрафной площадке и переиграл голкипера ударом в нижний угол ворот – 0:3.

Футболисты "Аталанты" еще в первом тайме сделали себе комфортное преимущество перед второй 45-минуткой.

Ассист Малиновского

Первая острая атака во втором тайме была в исполнении хозяев. Марушич потерял стопроцентную возможность. Он оказался открытым и с нескольких метров в касание пробил по воротам, но голкипер Спортьелло среагировал безупречно и не позволил мячу влететь в сетку.

На 57-й минуте "Лацио" таки удалось несколько сократить счет во встрече. Милинкович-Савич выполнил прострел в штрафную площадку, на который откликнулся Кайседо и пробил в левый угол ворот – 1:3.

Еще одна неплохая атака у хозяев. Иммобиле вышел на свободное пространство в штрафной площадке и пробил по воротам, но мяч полетел в сторону от левой стойки.

Активный Гомес получил мяч в штрафной площадке, быстро сориентировался и без проблем отправил мяч в девятку – 1:4.

Малиновский укротил мяч, который отскочил и попытался удивить вратаря ударом с дальней дистанции, но пробил неудачно, направив мяч высоко над перекладиной.

Последний опасный момент в матче был в исполнении гостей, но мяч после удара Муриеля пролетел справа от ворот.

Итоговый счет встречи – 1:4.

Лацио – Аталанта видеообзор матча

Турнирная таблица Серии А