В воскресенье, 21 февраля, РБ Лейпциг на выезде разгромил Герту в рамках 22 тура немецкой Бундеслиги. Первый гол во встрече от Марселя Забитцера стал настоящим шедевром.

РБ Лейпциг наколотил Герте три гола, удержав собственные владения на замке – 0:3. Одному из лидеров чемпионата Германии понадобилось 28 минут, чтобы поразить ворота аутсайдера сезона Герты.

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Безумный гол

Австрийский нападающий гостей Марсель Забитцер решился на мощный удар с дальней дистанции и не прогадал. Мяч по невероятной траектории залетел прямо за воротник голкиперу Герты. У вратаря не было никаких шансов, чтобы парировать этот пушечный выстрел – 0:1. Результативный удар форварда смело может претендовать на лучший гол сезона в Германии.

Как сообщает специализированный портал Transfermarkt, для футболиста этот гол стал пятым в этом сезоне в Бундеслиге в 18 сыгранных поединках. Всего в его активе 6 результативных ударов в 27 матчах. Еще 6 раз нападающий ассистировал партнерам по команде.

Забитцер стал автором единственного гола в первой 45-минутке. После перерыва игроки Лейпцига продолжили издеваться над соперником. Удары Норде Мукиеле и Вилли Орбана установили окончательный счет встречи – 0:3 уверенная победа гостей.

После победы Лейпциг продолжает идти вторым в таблице, уступая лидеру Баварии лишь два очка. Герта же до сих пор не может выбраться из основ – 15 ступень среди 18 клубов. За 22 матча они получили только 18 пунктов.

Видео безумного гола Забитцера