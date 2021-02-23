Тоттенхэм нашел замену Жозе Моуринью
Под звездным наставником лондонского Тоттенхэма Жохе Моуринью зашаталось кресло. Руководство "шпор" задумывается об отставке португальца из-за неудачных результатов.
Источник:The Telegraph
Нагельсманн – основной кандидат
Тоттенхэм рассматривает различные варианты на случай отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера.
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По информации британских СМИ, основной кандидат на смену Моуринью – немецкий тренер Юлиан Нагельсманн. Сейчас он возглавляет РБ Лейпциг.
Сообщается, что 33-летний немецкий специалист положительно относится к идее возможной работы в английской Премьер-лиге (АПЛ).
У Моуринью якобы есть две недели, за которые он должен исправить результаты команды. Впрочем, Нагельсманн вряд ли уже весной 2021 года возглавит Тоттенхэм.
Немец не готов покинуть Лейпциг посреди сезона.
В последних 10 матчах в различных турнирах Тоттенхэм одержал лишь 4 победы. Команда потерпела 6 поражений. "Шпоры" вылетели из Кубка Англии и опустились на 9 место в турнирной таблице АПЛ.
Во сколько Тоттенхэму обойдется увольнение Моуринью?
- По данным ESPN, судьба Моуринью вряд ли решится в ближайшее время. Увольнение Моуринью обойдется Тоттенхэму примерно в 30 миллионов фунтов отступных.
- Контракт 58-летнего Моуринью с лондонцами действует до 2023 года.
- Перед тренером стоит задача выиграть трофей. Сейчас "шпоры" имеют шансы выиграть Кубок английской лиги и Лигу Европы. Кроме того, Тоттенхэм до сих пор имеет математические шансы в АПЛ.
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