Под звездным наставником лондонского Тоттенхэма Жохе Моуринью зашаталось кресло. Руководство "шпор" задумывается об отставке португальца из-за неудачных результатов.

Нагельсманн – основной кандидат

Тоттенхэм рассматривает различные варианты на случай отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера.

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По информации британских СМИ, основной кандидат на смену Моуринью – немецкий тренер Юлиан Нагельсманн. Сейчас он возглавляет РБ Лейпциг.

Сообщается, что 33-летний немецкий специалист положительно относится к идее возможной работы в английской Премьер-лиге (АПЛ).

У Моуринью якобы есть две недели, за которые он должен исправить результаты команды. Впрочем, Нагельсманн вряд ли уже весной 2021 года возглавит Тоттенхэм.

Немец не готов покинуть Лейпциг посреди сезона.

В последних 10 матчах в различных турнирах Тоттенхэм одержал лишь 4 победы. Команда потерпела 6 поражений. "Шпоры" вылетели из Кубка Англии и опустились на 9 место в турнирной таблице АПЛ.

Во сколько Тоттенхэму обойдется увольнение Моуринью?

По данным ESPN, судьба Моуринью вряд ли решится в ближайшее время. Увольнение Моуринью обойдется Тоттенхэму примерно в 30 миллионов фунтов отступных.

Контракт 58-летнего Моуринью с лондонцами действует до 2023 года.

Перед тренером стоит задача выиграть трофей. Сейчас "шпоры" имеют шансы выиграть Кубок английской лиги и Лигу Европы. Кроме того, Тоттенхэм до сих пор имеет математические шансы в АПЛ.

Юлиан Нагельсманн начал тренерскую карьеру в Хоффенхайме, где с 2016 года был наставником главной команды. В 2019 году он возглавил Лейпциг. Немец – самый молодой тренер, который выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.