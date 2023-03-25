"Ураган по имени Цыганков": Ла Лига посвятила крутой пост украинской звезде

Адаптация Виктора Цыганкова в испанском футболе происходит отлично. Украинский легионер Жироны покоряет Ла Лигу.

Прессслужба Ла Лиги не перестает приятно удивляться результативной игре Виктора Цыганкова. за свои семь сыгранных матчей украинец отметился уже тремя голами и таким же количеством ассистистов.

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Перед отъездом в сборную Украины Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано. Именно этим голам Ла Лига посвятила крутую публикацию в своих социальных сетях. В Ла Лиге сравнили правого вингера с "ураганом", сносящим все на своем пути.

Виктор стал первым украинским футболистом, забивший два гола в одном матче в испанском первенстве. Испанские болельщики уже поют оды Виктору, уже влюбившему их в себя.

Отметим, что своими результативными ударами Цыганков принес. выездную ничью Жирони 2:2. Его новый клуб идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 балл.



Ла Лига посвятила публикацию Виктору Цыганкову / Фото с твиттера испанского первенства

Дубль в ворота Райо разрешил Виктору войти в символические сборные тура Ла Лиги.

Напомним, что Цыганков перебрался в Жирону 17 января 2023, подписав контракт до конца июня 2027 года.

Интересно, что у Цыганкова будет дополнительная мотивация в матче против Англии. В преддверии поединка Виктор впервые стал отцом. Жена футболиста родила мальчика. В сборной уже поздравили новоиспеченного отца с радостным известием.

Свою голевую феерию Цыганков сможет продолжить уже 26 марта в игре квалификации на Евро-2024 против Англии. Стартовый свисток нидерландского судьи прозвучит на "Уэмбли" в 19:00 (по Киеву).