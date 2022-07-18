Жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023

Динамовцы во втором раунде Лиги чемпионов будут играть с Фенербахче. Если им удастся победить по сумме двух матчей стамбульскую команду, в третьем раунде они встретятся с австрийским Штурмом, пишет 24 канал.

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Результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, путь представителей Лиг:

Монако – ПСВ (Нидерланды)

Динамо (Киев, Украина) / Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия)

Юнион (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)

Бенфика (Португалия) – Митьюлланд (Дания) / АЭК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) – Аполлон Лимассол (Кипр)

Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)

Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Динамо Загреб / Шкупи (Северная Македония)

Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) – ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)

Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) / Мальме (Швеция)

Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург) – Црвена Звезда (Сербия)

Матчи запланированы на 2-3 августа и 9-10 августа.

Если Динамо проиграет Фенербахче, то продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

К слову. Первый поединок Динамо – Фенербахче состоится 20 июля в 21.00 по киевскому времени. Ответный матч – 27 июля.

Киевское Динамо объявило список футболистов, которые могут сыграть в поединках 2 раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023. Читайте по ссылке.