Жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023
Динамовцы во втором раунде Лиги чемпионов будут играть с Фенербахче. Если им удастся победить по сумме двух матчей стамбульскую команду, в третьем раунде они встретятся с австрийским Штурмом, пишет 24 канал.
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Результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, путь представителей Лиг:
- Монако – ПСВ (Нидерланды)
- Динамо (Киев, Украина) / Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия)
- Юнион (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)
- Бенфика (Португалия) – Митьюлланд (Дания) / АЭК Ларнака (Кипр)
Путь чемпионов
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) – Аполлон Лимассол (Кипр)
- Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)
- Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Динамо Загреб / Шкупи (Северная Македония)
- Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) – ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) / Мальме (Швеция)
- Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург) – Црвена Звезда (Сербия)
Матчи запланированы на 2-3 августа и 9-10 августа.
Если Динамо проиграет Фенербахче, то продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Киевское Динамо объявило список футболистов, которые могут сыграть в поединках 2 раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023. Читайте по ссылке.