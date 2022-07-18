Жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023

Динамівці в другому раунді Ліги чемпіонів гратимуть з Фенербахче. Якщо їм вдасться перемогти за сумою двох матчів стамбульську команду, у третьому раунді вони зустрінуться з австрійським Штурмом, пише 24 канал.

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Результати третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, шлях представників Ліг:

Монако – ПСВ (Нідерланди)

Динамо (Київ, Україна) / Фенербахче (Туреччина) – Штурм (Австрія)

Юніон (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія)

Бенфіка (Португалія) – Мітьюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Шлях чемпіонів

Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) – Аполлон Лімасол (Кіпр)

Карабах (Азербайджан) / Цюріх (Швейцарія) – Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина)

Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) – Динамо Загреб / Шкупі (Північна Македонія)

Марібор (Словенія) / Шериф (Молдова) – ХІК (Фінляндія) / Вікторія Пльзень (Чехія)

Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) – Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція)

Пюнік (Армения) / Дюделанж (Люксембург) – Црвена Звезда (Сербія)

Матчі заплановано на 2 – 3 серпня та 9-10 серпня.

Якщо Динамо програє Фенербахче, то продовжить єврокубковий сезон у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

До слова. Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь – 27 липня.

Київське Динамо оголосило список футболістів, які можуть зіграти у поєдинках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023. Читайте за посиланням.