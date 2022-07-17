Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу внес в заявку 28 футболистов – 21 по списку "А" и 7 по списку "Б". Первая встреча против турецкого Фенербахче состоится 20 июля.
К стати Динамо прилетело в Лодзь, где сыграет с Фенербахче в Лиге чемпионов
Заявка киевлян на матч ЛЧ:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)
Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Антон Боль, Константин Вивчаренко (последние трое – список Б).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Антюх, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Александр Яцик (последние двое – список Б).
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Владислав Ванат (список Б).
Подготовка киевлян
- В рамках подготовки к старту в еврокубках Динамо провело восемь товарищеских поединков, где киевляне отпраздновали 3 победы, расписали одну мировую и потерпели три поражения.
- Киевское Динамо уже прибыло в польский город Лодзь, который будет временным прибежищем "бело-синих" на домашние матчи Лиги чемпионов.