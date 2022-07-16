Готовы начать свой путь в еврокубках
15 июля Динамо провело плохую репетицию перед матчем Лиги чемпионов против Фенербахче. Киевляне в товарищеском поединке проиграли бельгийскому Антверпену 2:1.
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После чего подопечные Мирчи Луческу взяли курс из Брюсселя в Лодзь, где 20 июля сыграет домашний матч против турок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В полете киевляне были 2,5 часа. Интересно, что польский город Лодзь не чужд динамовцам. Лидеры команды недавно играли в этом городе за сборную Украины в Лиге наций.
- Перед стартом в еврокубках Динамо провело восемь товарищеских поединков, в которых динамовцы праздновали три победы, расписали одну мировую и потерпели три поражения.
- Как раз в последних двух матчах команда Луческу уступила Лиону и Антверпену.