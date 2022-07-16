Готовы начать свой путь в еврокубках

15 июля Динамо провело плохую репетицию перед матчем Лиги чемпионов против Фенербахче. Киевляне в товарищеском поединке проиграли бельгийскому Антверпену 2:1.

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После чего подопечные Мирчи Луческу взяли курс из Брюсселя в Лодзь, где 20 июля сыграет домашний матч против турок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В полете киевляне были 2,5 часа. Интересно, что польский город Лодзь не чужд динамовцам. Лидеры команды недавно играли в этом городе за сборную Украины в Лиге наций.

Обратите внимание! Первый поединок Динамо – Фенербахче состоится 20 июля в 21:00 по Киеву. Ответный матч состоится 27 июля.