Словакия вышла на Евро-2024, гол Роналду и дубль игрока Динамо: видеообзор матчей отбора

17 ноября 2023, 00:01
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Две страны-соседки Украины смогли гарантировать себе путевки на чемпионат Европы в Германию. Ваши вниманию – обзор матчей четверга.

В четверг, 16 ноября, состоялось девять матчей квалификации Евро-2024. Ранее путевку на турнир завоевали девять сборных, теперь же к ним добавились еще две, пишет 24 канал.

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Венгрия на Евро

Венгрии хватило ничьей на поле Болгарии, которую наши соседи вырвали благодаря автоголу на 90+7 минуте. Команда Марко Росси стала недостижимой для Черногории и в третий раз подряд вышла на Евро.

Видеообзор матча Болгария – Венгрия:

Сами черногорцы сохраняют минимальные шансы на путевку после победы над Литвой. За тур до конца "красные" отстают от Сербии на два балла, поэтому в последнем туре их устроит только совпадение двух результатов – проигрыш сербов Болгарии и победа над венграми.

Видеообзор матча Черногория – Литва:

Успех Словакии, голы Роналду и игрока Динамо

Также обеспечила себе прямую путевку в Словакию, которая перестреляла на собственном поле Исландию. Для наших соседей это третий выход на турнир подряд, как и в целом. Люксембург же разгромил Боснию и Герцеговину, дубль оформил принадлежащий Динамо Жерсон Родригес.

Видеообзор матча Люксембург – Босния и Герцеговина:

Видеообзор матча Словакия – Исландия:

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У обеих команд будет второй шанс завоевать путевку на Евро из-за стыковых матчей. Португалия до сих пор идет без потерь очков, переиграв Лихтенштейн. Один из голов на счету Криштиану Роналду, улучшивший свой рекорд по мячам за сборную до 128-ми.

Видеообзор матча Лихтенштейн – Португалия:

Заочная борьба за лидерство

Без интриги завершают квалификацию команды групп А и F. Испания и Шотландия уже вышли на Евро, но после сегодняшней осечки "скоттов" у Грузии шансов на первое место почти не осталось.

Видеообзор матча Грузия – Шотландия:

Видеообзор матча Кипр – Испания:

Австрия завершила отбор победой над Эстонией и вышла в лидеры квинтета. Последний тур она пропускает и опередить ее может Бельгия, если обыграет Азербайджан, вынесшего этого шведов.

Видеообзор матча Азербайджан – Швеция:

Видеообзор матча Эстония – Австрия:

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Все результаты матчей квалификации Евро-2024 за 16 ноября:

  • Азербайджан – Швеция 3:0
    Голы:     Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6
  • Болгария – Венгрия 2:2
    Голы:     Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (пен)
  • Грузия – Шотландия 2:2
    Голы:     Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминей, 59, Шенкленд, 90+3
  • Эстония – Австрия 0:2
    Голы:     Лаймер, 26, Лингарт, 40
  • Кипр – Испания 1:3
    Голы:     Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28)
  • Лихтенштейн – Португалия 0:2
    Голы:     Роналду, 46, Канселу, 57
  • Люксембург – Босния и Герцеговина 4:1
    Голы:     Олесен, 6, Родригес, 30 (пен), 90+5, Муякич, 55 (автогол) – Гойкович, 90+3
  • Словакия – Исландия 4:2
    Голы:     Куцка, 30, Дуда, 36 (пен), Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гудьонсен, 74
  • Черногория – Литва 2:0
    Голы:     Куч, 3, Йоветич, 48
Автор: Анатолій Дерека