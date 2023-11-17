В четверг, 16 ноября, состоялось девять матчей квалификации Евро-2024. Ранее путевку на турнир завоевали девять сборных, теперь же к ним добавились еще две, пишет 24 канал.
По теме Третий раз подряд: Венгрия оформила выход на Евро благодаря безумному камбэку с автоголом – видео
Венгрия на Евро
Венгрии хватило ничьей на поле Болгарии, которую наши соседи вырвали благодаря автоголу на 90+7 минуте. Команда Марко Росси стала недостижимой для Черногории и в третий раз подряд вышла на Евро.
Видеообзор матча Болгария – Венгрия:
Сами черногорцы сохраняют минимальные шансы на путевку после победы над Литвой. За тур до конца "красные" отстают от Сербии на два балла, поэтому в последнем туре их устроит только совпадение двух результатов – проигрыш сербов Болгарии и победа над венграми.
Видеообзор матча Черногория – Литва:
Успех Словакии, голы Роналду и игрока Динамо
Также обеспечила себе прямую путевку в Словакию, которая перестреляла на собственном поле Исландию. Для наших соседей это третий выход на турнир подряд, как и в целом. Люксембург же разгромил Боснию и Герцеговину, дубль оформил принадлежащий Динамо Жерсон Родригес.
Видеообзор матча Люксембург – Босния и Герцеговина:
Видеообзор матча Словакия – Исландия:
Читайте также Квалификация Евро-2024: что нужно знать о финальных матчах и шансах команд
У обеих команд будет второй шанс завоевать путевку на Евро из-за стыковых матчей. Португалия до сих пор идет без потерь очков, переиграв Лихтенштейн. Один из голов на счету Криштиану Роналду, улучшивший свой рекорд по мячам за сборную до 128-ми.
Видеообзор матча Лихтенштейн – Португалия:
Заочная борьба за лидерство
Без интриги завершают квалификацию команды групп А и F. Испания и Шотландия уже вышли на Евро, но после сегодняшней осечки "скоттов" у Грузии шансов на первое место почти не осталось.
Видеообзор матча Грузия – Шотландия:
Видеообзор матча Кипр – Испания:
Австрия завершила отбор победой над Эстонией и вышла в лидеры квинтета. Последний тур она пропускает и опередить ее может Бельгия, если обыграет Азербайджан, вынесшего этого шведов.
Видеообзор матча Азербайджан – Швеция:
Видеообзор матча Эстония – Австрия:
Стоит знать Украина может оказаться в плей-офф отбора Евро, но это зависит от нее: полный разбор шансов
Все результаты матчей квалификации Евро-2024 за 16 ноября:
- Азербайджан – Швеция 3:0
Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6
- Болгария – Венгрия 2:2
Голы: Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (пен)
- Грузия – Шотландия 2:2
Голы: Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминей, 59, Шенкленд, 90+3
- Эстония – Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40
- Кипр – Испания 1:3
Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28)
- Лихтенштейн – Португалия 0:2
Голы: Роналду, 46, Канселу, 57
- Люксембург – Босния и Герцеговина 4:1
Голы: Олесен, 6, Родригес, 30 (пен), 90+5, Муякич, 55 (автогол) – Гойкович, 90+3
- Словакия – Исландия 4:2
Голы: Куцка, 30, Дуда, 36 (пен), Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гудьонсен, 74
- Черногория – Литва 2:0
Голы: Куч, 3, Йоветич, 48