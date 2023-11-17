В четверг, 16 ноября, состоялось девять матчей квалификации Евро-2024. Ранее путевку на турнир завоевали девять сборных, теперь же к ним добавились еще две, пишет 24 канал.

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Венгрия на Евро

Венгрии хватило ничьей на поле Болгарии, которую наши соседи вырвали благодаря автоголу на 90+7 минуте. Команда Марко Росси стала недостижимой для Черногории и в третий раз подряд вышла на Евро.

Видеообзор матча Болгария – Венгрия:

Сами черногорцы сохраняют минимальные шансы на путевку после победы над Литвой. За тур до конца "красные" отстают от Сербии на два балла, поэтому в последнем туре их устроит только совпадение двух результатов – проигрыш сербов Болгарии и победа над венграми.

Видеообзор матча Черногория – Литва:

Успех Словакии, голы Роналду и игрока Динамо

Также обеспечила себе прямую путевку в Словакию, которая перестреляла на собственном поле Исландию. Для наших соседей это третий выход на турнир подряд, как и в целом. Люксембург же разгромил Боснию и Герцеговину, дубль оформил принадлежащий Динамо Жерсон Родригес.

Видеообзор матча Люксембург – Босния и Герцеговина:

Видеообзор матча Словакия – Исландия:

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У обеих команд будет второй шанс завоевать путевку на Евро из-за стыковых матчей. Португалия до сих пор идет без потерь очков, переиграв Лихтенштейн. Один из голов на счету Криштиану Роналду, улучшивший свой рекорд по мячам за сборную до 128-ми.

Видеообзор матча Лихтенштейн – Португалия:

Заочная борьба за лидерство

Без интриги завершают квалификацию команды групп А и F. Испания и Шотландия уже вышли на Евро, но после сегодняшней осечки "скоттов" у Грузии шансов на первое место почти не осталось.

Видеообзор матча Грузия – Шотландия:

Видеообзор матча Кипр – Испания:

Австрия завершила отбор победой над Эстонией и вышла в лидеры квинтета. Последний тур она пропускает и опередить ее может Бельгия, если обыграет Азербайджан, вынесшего этого шведов.

Видеообзор матча Азербайджан – Швеция:

Видеообзор матча Эстония – Австрия:

Стоит знать Украина может оказаться в плей-офф отбора Евро, но это зависит от нее: полный разбор шансов

Все результаты матчей квалификации Евро-2024 за 16 ноября: