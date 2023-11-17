У четвер, 16 листопада, відбулось дев'ять матчів кваліфікації Євро-2024. Раніше путівку на турнір завоювали дев'ять збірних, тепер же до них додались ще дві, пише 24 канал.

До теми Втретє поспіль: Угорщина оформила вихід на Євро завдяки божевільному камбеку з автоголом – відео

Угорщина на Євро

Угорщині вистачило нічиєї на полі Болгарії, яку наші сусіди вирвали завдяки автоголу на 90+7 хвилині. Команда Марко Россі стала недосяжною для Чорногорії і втретє поспіль вийшла на Євро.

Відеоогляд матчу Болгарія – Угорщина:

Самі ж чорногорці зберігають мінімальні шанси на путівку після перемоги над Литвою. За тур до кінця "червоні" відстають від Сербії на два бали, тому в останньому турі їх влаштує лише збіг двох результатів – програш сербів Болгарії та власна перемога над угорцями.

Відеоогляд матчу Чорногорія – Литва:

Успіх Словаччини, голи Роналду і гравця Динамо

Також забезпечила собі пряму путівку Словаччина, яка перестріляла на власному полі Ісландію. Для наших сусідів це так само третій вихід на турнір поспіль, як і загалом. Люксембург же розгромив Боснію і Герцеговину, дубль оформив Жерсон Родрігес, який належить Динамо.

Відеоогляд матчу Словаччина – Ісландія:

Відеоогляд матчу Люксембург – Боснія і Герцеговина:

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У обох команд буде другий шанс завоювати путівку на Євро через стикові матчі. Натомість Португалія досі йде без втрат очок, перегравши Ліхтенштейн. Один із голів на рахунку Кріштіану Роналду, який покращив свій рекорд по м'ячам за збірну до 128-ми.

Відеоогляд матчу Ліхтенштейн – Португалія:

Заочна боротьба за лідерство

Без інтриги завершують кваліфікацію команди груп А та F. Іспанія та Шотландія вже вийшли на Євро, але після сьогоднішньої осічки "скоттів" у Грузії шансів на перше місце майже не залишилось.

Відеоогляд матчу Грузія – Шотландія:

Відеоогляд матчу Кіпр – Іспанія:

А ось Австрія завершила відбір перемогою над Естонією і вийшла в лідери квінтету. Останній тур вона пропускає і випередити її може Бельгія, якщо обіграє Азербайджан, який цього туру виніс шведів.

Відеоогляд матчу Азербайджан – Швеція:

Відеоогляд мачу Естонія – Австрія:

Варто знати Україна може опинитись у плей-офф відбору Євро, але це залежить не від неї: повний розбір шансів

Всі результати матчів кваліфікації Євро-2024 за 16 листопада: