Болгария – Венгрия 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)

В Европе начались последние матчи квалификации на Евро-2024. Девять сборных (вместе с Германией) уже обеспечили себе участие в турнире, пишет 24 канал.

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В четверг, 16 ноября, определилась и десятая команда. Ею стала сборная Венгрии, которая остается непобедимой в группе G. Команда Марко Росси подошла к матчам ноября на первом месте, опережая Сербию на один балл и Черногорию – на 6.

Для гарантированного прохода на Евро венграм достаточно не проиграть на выезде Болгарии. С этим у подопечных Росси возникли проблемы. Открыв счет на 10-й минуте, Венгрия пропустила по голу в каждом из таймов.

Впрочем команду Росси спас автогол Петкова на 90+7 минуте. Хавбек Шленска после подачи Собослаи срезал мяч в свои ворота. Таким образом, "мадьяры" вырвали ничью и гарантировали выход на Евро-2024.

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Если в последнем туре они не проиграют Черногории, то обеспечат себе первое место и высшую корзину при жеребьевке турнира. Для Венгрии это уже третий выход на чемпионат Европы и пятый – за всю историю. Лучшим было выступление в 1964 году – третье место.

Видеообзор матча Болгария – Венгрия: