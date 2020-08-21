Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман определился со своими помощниками в клубе. Ими стали бывший защитник каталонцев Хенрик Ларссон и Альфред Шредер.

Обукомплектованном тренерском штабе сообщил официальный сайт клуба.

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Оба специалиста будут помогать Куману до 30 июня 2022 года.

Schreuder and Larsson join Koeman's coaching staff — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2020

Ранее сообщалось, что Куман заменил на тренерском мостике Кике Сетьена, результаты которого не слишком удовлетворили руководство клуба. Контракт рассчитан на 2 года. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем – контракт с ним был расторгнут тоже досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды.

Кто такой Альфред Шредер? Нидерландский специалист, который был помощником в "Витессе", "Твенте", "Хоффенхайме", "Аяксе". В 2019 году вернулся в "Хоффенхайм" уже в статусе главного наставника команды, подписав контракт до 2022 года. Но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.

Что известно о Ларссоне в "Барселоне" и его тренерской карьере