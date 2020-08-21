Куман определился с помощниками в "Барселоне": вернулась легенда клуба
Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман определился со своими помощниками в клубе. Ими стали бывший защитник каталонцев Хенрик Ларссон и Альфред Шредер.
Обукомплектованном тренерском штабе сообщил официальный сайт клуба.
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Оба специалиста будут помогать Куману до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Куман заменил на тренерском мостике Кике Сетьена, результаты которого не слишком удовлетворили руководство клуба. Контракт рассчитан на 2 года. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем – контракт с ним был расторгнут тоже досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды.
Кто такой Альфред Шредер?Нидерландский специалист, который был помощником в "Витессе", "Твенте", "Хоффенхайме", "Аяксе". В 2019 году вернулся в "Хоффенхайм" уже в статусе главного наставника команды, подписав контракт до 2022 года. Но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.
Что известно о Ларссоне в "Барселоне" и его тренерской карьере
- На протяжении 2004/06 годов выступал за "Барселону".
- В 2006 году стал победителем Лиги Чемпионов в составе каталонцев, в финале отдав две результативные передачи.
- После двух лет выступлений за каталонский клуб, Хенрик Ларссон принял решение вернуться на Родину в родной для себя "Хельсингборг", отказавшись продлить контракт с "Барселоной" из-за малого количества игровой практики.
- Болельщики клуба из Каталонии считают Хенрика великим игроком команды, наградили его персональным скандированием во время футбольных матчей, чем могут похвастаться всего несколько игроков нынешнего состава.
- В декабре 2009 года стал главным тренером команды "Ландскруна", выступающей во второй лиге Швеции. В течение тренерской карьеры также возглавлял команду клуба "Фалькенбергс ФФ", а также входил в тренерский штаб клуба "Огаборг". Последним местом тренерской работы был клуб "Хельсингборг", главным тренером команды которого Хенрик Ларссон был с 2015/16 годов.
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