Куман может покинуть "Барселону" уже в 2021 году, но при одном условии
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт рассказал, что не собирается работать с Рональдом Куманом, если станет следующим владельцем клуба. Даже серьезные достижения не спасут нидерландского специалиста в таком случае.
Фонт настроен решительно в случае, если выиграет выборы в 2021 году. Такую принципиальную позицию сообщает испанское издание Marca.
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Принципиальная позиция кандидата
По его словам, Куман уже через год будет уволен. Он соглашается, что Куман – легенда "Барселоны" и желает ему получить наилучшие результаты, но считает такое назначение таким, что просто закрывает дыры в клубе.
Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов,
– громко заявил Фонт.
Фонт подчеркнул, что Бартомеу должен был уйти в отставку после исторического поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть выше, чем собственные, добавил Фонт.
Почему Фонт так негативно настроен против Кумана, пока неизвестно. В его видении пост главного тренера "Барселоны" должен занимать Хави, который также является легендой клуба. В целом, новая команда должна строиться вокруг Лионеля Месси, которого нужно любым способом удержать в составе каталонцев.
Вчера, 19 августа, Рональд Куман официально стал наставником "Барселоны", подписав контракт на два года. На тренерском мостике он сменил Кике Сетьена, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.
Куман ранее выступал за каталонцев в статусе игрока в течение 1989/95 годов. Вместе с клубом четыре раза выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок Испании и Кубок Чемпионов. Именно его исторический гол в финале против "Сампдории" позволил "Барселоне" впервые стать сильнейшим клубом на континенте.
Провальный сезон "Барселоны"
- Каталонский клуб впервые за долгое время остался без титулов в сезоне.
- "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге.
- Также "блауграна" позорно покинула Лигу чемпионов, проиграв "Баварии" 8:2.