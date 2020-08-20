Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт рассказал, что не собирается работать с Рональдом Куманом, если станет следующим владельцем клуба. Даже серьезные достижения не спасут нидерландского специалиста в таком случае.

Фонт настроен решительно в случае, если выиграет выборы в 2021 году. Такую принципиальную позицию сообщает испанское издание Marca.

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Принципиальная позиция кандидата

По его словам, Куман уже через год будет уволен. Он соглашается, что Куман – легенда "Барселоны" и желает ему получить наилучшие результаты, но считает такое назначение таким, что просто закрывает дыры в клубе.

Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов,

– громко заявил Фонт.

Фонт подчеркнул, что Бартомеу должен был уйти в отставку после исторического поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть выше, чем собственные, добавил Фонт.

Почему Фонт так негативно настроен против Кумана, пока неизвестно. В его видении пост главного тренера "Барселоны" должен занимать Хави, который также является легендой клуба. В целом, новая команда должна строиться вокруг Лионеля Месси, которого нужно любым способом удержать в составе каталонцев.

Вчера, 19 августа, Рональд Куман официально стал наставником "Барселоны", подписав контракт на два года. На тренерском мостике он сменил Кике Сетьена, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.

Куман ранее выступал за каталонцев в статусе игрока в течение 1989/95 годов. Вместе с клубом четыре раза выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок Испании и Кубок Чемпионов. Именно его исторический гол в финале против "Сампдории" позволил "Барселоне" впервые стать сильнейшим клубом на континенте.

Провальный сезон "Барселоны"