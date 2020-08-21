Куман визначився із помічниками у "Барселоні": повернулась легенда клубу
Новий наставник "Барселони" Рональд Куман визначився із своїми помічниками у клубі. Ними стали колишній захисник каталонців Хенрік Ларссон та Альфред Шредер.
Про укомплектований тренерський штаб повідомив офіційний сайт клубу.
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Обидві спеціалісти будуть допомагати Куману до 30 червня 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Куман замінив на тренерському містку Кіке Сетьєна, результати якого не надто задовольнили керівництво клубу. Контракт розрахований на 2 роки. Крім того, клуб розлучився зі спортивним директором Еріком Абідалем – контракт з ним був розірваний теж достроково через незадовільні результати команди.
Хто такий Альфред Шредер?Нідерландський спеціаліст, який був помічником у "Вітессі", "Твенте", "Хоффенхаймі", "Аяксі". У 2019 році повернувся у "Хоффенхайм" вже у статусі головного наставника команди, підписавши контракт до 2022 року. Але через незадовільні результати був звільнений.
Що відомо про Ларссона в "Барселоні" та його тренерську кар'єру
- Протягом 2004/06 років виступав за "Барселону".
- У 2006 році став переможцем Ліги Чемпіонів у складі каталонців, у фіналі віддавши дві результативні передачі.
- Після двох років виступів за каталонський клуб, Генрік Ларссон вирішив повернутися на Батьківщину в рідний для себе "Гельсінгборг", відмовившись продовжити контракт з "Барселоною" через замалу кількість ігрової практики.
- Вболівальники клубу з Каталонії вважають Генріка великим гравцем команди, нагородили його честі персонального скандування під час футбольних матчів, чим можуть похвалитися лише декілька гравців теперішнього складу.
- У грудні 2009 року став головним тренером команди "Ландскруна", яка виступає у другій лізі Швеції. Протягом тренерської кар'єри також очолював команду клубу "Фалькенбергс ФФ", а також входив до тренерського штабу клубу "Огаборг". Наразі останнім місцем тренерської роботи був клуб "Гельсінгборг", головним тренером команди якого Генрік Ларссон був з 2015/16 років.
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