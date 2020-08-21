Новий наставник "Барселони" Рональд Куман визначився із своїми помічниками у клубі. Ними стали колишній захисник каталонців Хенрік Ларссон та Альфред Шредер.

Про укомплектований тренерський штаб повідомив офіційний сайт клубу.

Читайте також: Куман може покинути "Барселону" вже у 2021 році, але за однієї умови

Обидві спеціалісти будуть допомагати Куману до 30 червня 2022 року.

Schreuder and Larsson join Koeman's coaching staff — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2020

Раніше повідомлялось, що Куман замінив на тренерському містку Кіке Сетьєна, результати якого не надто задовольнили керівництво клубу. Контракт розрахований на 2 роки. Крім того, клуб розлучився зі спортивним директором Еріком Абідалем – контракт з ним був розірваний теж достроково через незадовільні результати команди.

Хто такий Альфред Шредер? Нідерландський спеціаліст, який був помічником у "Вітессі", "Твенте", "Хоффенхаймі", "Аяксі". У 2019 році повернувся у "Хоффенхайм" вже у статусі головного наставника команди, підписавши контракт до 2022 року. Але через незадовільні результати був звільнений.

Що відомо про Ларссона в "Барселоні" та його тренерську кар'єру