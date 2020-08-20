Кандидат в президенти "Барселони" Віктор Фонт розповів, що не збирається працювати з Рональдом Куманом, якщо стане наступним власником клубу. Навіть серйозні здобутки не врятують нідерландського фахівця у такому випадку.

Фонт налаштований рішуче у випадку, якщо виграє вибори в 2021 році. Таку принципову позицію повідомляє іспанське видання Marca.

Читайте також: Зірковий Піке несподівано може покинути "Барселону" заради новачка АПЛ

Принципова позиція кандидата

За його словами, Куман вже через рік буде звільнений. Він погоджується, що Куман – легенда "Барселони" та бажає йому здобути якнайкращі результати, але вважає таке призначення просто, щоб просто закрити діри у клубі.

Я розробляю проєкт вже сім років, тому Куман не залишиться, навіть якщо виграє чемпіонат Іспанії, Кубок і Лігу Чемпіонів,

– гучно заявив Фонт.

Фон наголосив, що Бартомеу повинен був піти у відставку після історичної поразки від "Баварії". Інтереси клубу повинні бути вищими, ніж власні, додав Фонт.

Чому Фонт так негативно налаштований проти Кумана наразі невідомо. У його баченні пост головного тренера "Барселони" повинен посідати Хаві, який також є легендою клубу. А загалом нова команда повинна будуватись навколо Ліонеля Мессі, якого потрібно будь-яким способом втримати у складі каталонців.

Вчора, 19 серпня, Рональд Куман офіційно став наставником "Барселони", підписавши контракт на два роки. На тренерському містку він змінив Кіке Сетьєна, якого звільнили через незадовільні результати команди.

Куман раніше виступав за каталонців у статусі гравця протягом 1989/95 років. Разом з клубом чотири рази вигравав чемпіонат Іспанії, по одному разу Кубок Іспанії та Кубок Чемпіонів. Саме його історичний гол у фіналі проти "Сампдорії" дозволив "Барселоні" вперше стати найсильнішим клубом на континенті.

Провальний сезон "Барселони"