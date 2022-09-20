Ребров ответил, не слишком ли рано Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко перешел в клуб "Аль-Айн" не из-за хороших условий контракта. Игрок самостоятельно принял предложение переехать в ОАЭ, несмотря на слухи об интересе других команд.

Ярмоленко хорошо знал тренерские методы работы в "Аль-Айне", поэтому, вероятно, согласился сменить клубную прописку. Об этом 24 каналу рассказал бывший игрок сборной Украины, главный тренер клуба Аль-Айн (ОАЭ) Сергей Ребров.

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Главный тренер "Аль-Айна" отметил, что о мотивах переезда Андрея Ярмоленко в ОАЭ нужно спрашивать у самого игрока.

Нужно понимать, какие предложения были у Андрея в Европе и были ли они вообще. Здесь не стоит на первом месте договор и сумма контракта. Я думаю, что он не просто ушел в Эмираты. Он шел ко мне, потому что знает мои принципы работы, потому что ему интересно со мной работать. Возможно, поэтому он выбрал этот вариант,

– объяснил легенда сборной Украины.

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По его словам, он абсолютно в этом не разочаровался и видит для Ярмоленко перспективы и будущее в этой команде.

"Нужно прежде всего спросить у него, какие были варианты. Если обращать внимание на то, что кричат в прессе и рассказывают, что там у него было множество предложений, – Андрей об этом ничего не рассказывал. Поэтому, те варианты, которые были – выбирать только ему и его семье", – резюмировал Ребров.

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