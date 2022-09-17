Ребров продолжает помогать ВСУ
Сергей Стаховский, близкий друг Реброва, показал в своем инстаграмме очередную помощь для наших защитников от тренера Аль-Айна. Украинский специалист уже не в первый раз помогает украинским военным.
Стоит внимания Если бы не они, то ничего бы не было, – Ярмоленко поблагодарил украинских военных
Сергей Ребров передал Вооруженным силам Украины автомобиль Mitsubishi. На борту машины размещены инициалы Реброва, а также игровой номер – 11.
Когда твой близкий друг постоянно звонит и спрашивает, нужно ли что-нибудь для украинских защитников. И дает это,
– написал Стаховский.
Очередная помощь от Реброва / Фото из инстаграмма Стаховского
Авто для наших защитников / Фото из инстаграмма Стаховского
Тренерская карьера Реброва в ОАЭ
Для украинского коуча нынешний сезон является вторым в ОАЭ. В первый же год ему удалось выиграть чемпионат страны. Более того, Реброва признали лучшим тренером в сезоне-2021/2022.
Летом клуб продлил с украинцем контракт еще на год.