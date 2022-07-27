Ребров: Достаточно игроков Динамо готовы

Сергей Ребров заверил, что многие футболисты Динамо смогут попробовать свои силы в Европе. Среди динамовцев наставник Аль-Айна выделил трех игроков.

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Бывший тренер киевского клуба уверен, что лидеры "Динамо" точно не потеряются в топовых европейских командах.

Достаточно игроков Динамо готовы. Я думаю, что у Цыганкова, Шапаренко или Забарного, который в 19 лет уже лидер Динамо, есть шанс заиграть в Европе. Они уже показали себя на уровне Лиги чемпионов и играли, я считаю, достаточно уверенно. Трудно назвать одну фамилию, но лидеры команды не потеряются в Европе,

– рассказал Ребров.

Именно об этих талантливых динамовцах больше всего сватали в иностранные клубы. Однако все осталось на уровне слухов. из-за войны Динамо не может качественно усилить свой состав, поэтому клуб попытается сохранить своих лидеров.

Ребров работал с "бело-синими" в течение 2014 – 2017 годов. Интересно, что в печати были слухи об интересе нынешнего клуба Реброва к капитану Динамо Сергею Сидорчуку.

Напомним! 27 июля Динамо сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Сайт 24 канала проведет прямую трансляцию матча Фенербахче – Динамо в текстовом режиме.