Ярмоленко добре знав тренерські методи роботи в "Аль-Айні", тому, ймовірно, погодився змінити клубну прописку. Про це 24 каналу розповів колишній гравець збірної України, головний тренер клубу Аль-Айн (ОАЕ) Сергій Ребров.

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Головний тренер "Аль-Айну" зазначив, що про мотиви переїзду Андрія Ярмоленка до ОАЕ потрібно запитувати у самого гравця.

Потрібно розуміти, які пропозиції були в Андрія в Європі й чи були вони взагалі. Тут не стоять на першому місці договір і сума контракту. Я думаю, що він не просто йшов в емірати. Він йшов до мене, тому що знає мої принципи роботи, тому що йому цікаво працювати зі мною. Можливо, тому він обрав цей варіант,

– пояснив легенда збірної України.

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За його словами, він абсолютно в цьому не розчарувався й вбачає в Ярмоленку перспективи та майбутнє у цій команді.

"Потрібно насамперед запитати в нього, які були варіанти. Якщо звертати увагу на те, що кричать у пресі та розповідають, що там він мав купу пропозицій, – Андрій про це нічого не розповідав. Тому, ті варіанти, які були – обирати тільки йому та його сім'ї", – резюмував Ребров.

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