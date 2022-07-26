Первый матч для Ярмоленко в ОАЭ
Лидер сборной Украины дебютировал за свою новую команду из ОАЭ. Ярмоленко также выбрал себе игровой номер в новом клубе, пишет 24 канал.
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В понедельник, 25 июля, Аль-Айн в рамках подготовки к предстоящему сезону встречался с клубом пятого немецкого дивизиона Ханкофен-Хайлинг. 32-летний Ярмоленко появился на поле во втором тайме, результативными действиями не отличился.
Подопечные Реброва одержали минимальную победу в товарищеском матче, единственный мяч был забит в первой половине игры.
Новичок Аль-Айна полузащитник Андрей Ярмоленко будет выступать за команду под 10-м номером.
Что известно о переходе Ярмоленко
- Лидер национальной команды подписал соглашение эмиратским клубом 13 июля. Контракт украинца с Аль-Айном рассчитан на год. В прошлом сезоне 32-летний футболист играл за Вест Хэм.
- Напомним, что наставником клуба по ОАЭ является украинский специалист Сергей Ребров. Украинский специалист рассказал о месте Ярмоленко в составе Аль-Айна.
- Футболист также прокомментировал переход в эмиратский клуб, продолжаясь слухи о предложениях других клубов.