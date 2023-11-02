Дерзкий дебютант УПЛ и чемпион Украины: кто сыграет в полуфинале Кубка Украины

В четверг, 2 ноября, состоялись последние два поединка Кубка Украины. Нынешний розыгрыш турнира принес много неожиданных результатов.

В сезоне 2023/24 Украинская ассоциация футбола возобновила розыгрыш Кубка Украины. Из-за военной агрессии России два года подряд почетный трофей оставался без своего обладателя, пишет 24 Канал.

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Как прошли четвертьфиналы

На предыдущих стадиях приостановили борьбу за Кубок киевское Динамо, вице-чемпион Днепр-1, лидер чемпионата Кривбасс. Так что четвертьфинальные поединки ожидались с особым интересом.

На этой стадии остался один представитель Первой лиги – сумская Виктория. Команда Анатолия Бессмертного получила самого грозного соперника – донецкий Шахтер.

Разница в классе сказалась и "горняки" одержали уверенную победу со счетом 3:0. Кстати, это была первая победа нового главного тренера Шахтера Марино Пушича.

Во втором четвертьфинале одесский Черноморец разгромил луганскую Зорю со счетом 4:1. Героем поединка стал форвард "моряков" Андрей Штогрин, оформивший хет-трик. Такой победой команда Романа Григорчука сделала громкую заявку на успех в КУ.

В четверг, 2 ноября, состоялись два заключительных четвертьфинала. Дебютант УПЛ команда Полесье в серии послематчевых пенальти победила Александрию. К слову, в предыдущем раунде команда Калитвинцева тоже с помощью футбольной лотереи оставила за бортом турнира Днепр-1 Юрия Максимова. Команда из Житомира переписала историю, впервые попав в полуфинал.

И, наконец, последним полуфиналистом стала полтавская Ворскла. У подопечных Скрипника не было особых проблем с "пивоварами", отгрузив три "сухих" гола в ворота Фидоривского. В составе полтавчан отличились Степанюк, Кане и Бацула.

Результаты четвертьфиналов / УАФ

Кто вышел в полуфинал Кубка Украины

Шахтер Донецк

Черноморец Одесса

Полесье Житомир

Ворскла Полтава

Полуфинальные матчи пройдут в 2024 году. Базовая дата поединков – 3 апреля. Обладатель Кубка Украины 2023/24 определится 15 мая.