Виктория – Шахтер 0:3

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1

Матч в Киеве на стадионе "Левый берег" открыл программу четвертьфиналов Кубка Украины. Один из фаворитов турнира Шахтер играл против представителя Первой лиги Виктории, пишет 24 Канал.

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Тренировка с повышенной ответственностью

Новый главный тренер Шахтера Марино Пушич решил не рисковать и выставил практически основной состав. С первых минут вышел на поле юный бразилец Эвертон, для которого это была лишь вторая игра в старте "горняков".

Чемпион Украины с первых минут захватил инициативу. На 17-й минуте поединка Назарина пушечным выстрелом заставил Шелихова вытаскивать мяч из сетки ворот.

Через три минуты "горняки" удвоили свое преимущество. Зубков получил пас от Ракицкого и дальним ударом пробил экс-голкипера Днепра.

После этого игра успокоилась. Очевидно, что "горняки" держали в голове два следующих поединка: против Динамо и Барселоны. А потому игра больше напоминала тренировку с повышенной ответственностью.

В последние 15 минут футболисты Виктории были более активными и даже создали несколько полумоментов. Однако огорчить Ризныка им не удалось. А победную точку поставил ветеран "горняков" Ярослав Ракицкий.

В итоге матч завершился победой "горняков" со счетом 3:0. Подопечные Пушича стали первыми полуфиналистами Кубка Украины.

Видеообзор матча Виктория – Шахтер