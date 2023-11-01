Рух – Днепр-1 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Рух и Днепр-1 наконец-то провели игру, которую должны были сыграть еще в 5-м туре. Уже в первом тайме мяч дважды побывал во владениях хозяев поля, пишет 24 Канал.

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На 16-й минуте гости провели отличную контратаку. Пихаленок классно увидел забегание Филиппова и уже с разворота забросил Александру на ход, тот придержал мяч и не стал пытаться обыгрывать один на один Слюбика, который оказался последним футболистом Движения перед воротами хозяев.

Филиппов придержал мяч и отдал под забег Гуцуляку. Правда, Алексею не удалось переиграть Герету, но первым на добивании был все тот же Филиппов, мощным ударом под перекладину открывший счет во встрече 0:1.

Через 10 минут мяч вторично побывал во владении Руха. И снова сработала связка Филиппов – Пихаленок. Филиппов отдал передачу на партнера по команде, а Пихаленок легко пробил мимо голкипера "желто-черных". Днепряне воспользовались провалом хозяев в центре защиты – 0:2.

На перерыв команды ушли с комфортабельным для гостей счетом 0:2.

Во втором тайме команды создали несколько моментов, но ни один из них так и не закончился голом. Было много замен, желтых карт, но не было результативных ударов.

Днепр-1 вывез из Львова три балла в матче против Руха 0:2.

Видео обеих голов Днепра-1