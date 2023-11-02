У сезоні 2023/24 Українська асоціація футболу відновила розіграш Кубка України. Через військову агресію Росії два роки поспіль почесний трофей залишався без свого володаря, пише 24 Канал.

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Як пройшли чвертьфінали

На попередніх стадіях припинили боротьбу за Кубок київське Динамо, віцечемпіон Дніпро-1, лідер чемпіонату Кривбас. Тож чвертьфінальні поєдинки очікувалися з особливою цікавістю.

На цій стадії залишився один представник Першої ліги – сумська Вікторія. Команда Анатолія Безсмертного отримала найгрізнішого суперника – донецький Шахтар.

Різниця в класі далася взнаки і "гірники" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. До речі, це була перша звитяга нового головного тренера Шахтаря Маріно Пушича.

У другому чвертьфіналі одеський Чорноморець розгромив луганську Зорю з рахунком 4:1. Героєм поєдинку став форвард "моряків" Андрій Штогрін, який оформив хет-трик. Такою перемогою команда Романа Григорчука зробила гучну заявку на успіх в КУ.

У четвер, 2 листопада, відбулися два заключні чвертьфінали. Дебютант УПЛ команда Полісся в серії післяматчевих пенальті перемогла Олександрію. До речі, в попередньому раунді команда Калітвінцева теж за допомогою футбольної лотереї залишила за бортом турніру Дніпро-1 Юрія Максимова. Команда з Житомира переписала історію, вперше потрапивши до півфіналу.

І, нарешті, останнім півфіналістом стала полтавська Ворскла. Підопічні Скрипника не мали особливих проблем з "пивоварами", відвантаживши три "сухі" голи у ворота Федорівського. У складі полтавців відзначилися Степанюк, Кане та Бацула.

Результати чвертьфіналів / УАФ

Хто вийшов до півфіналу Кубка України

Шахтар Донецьк

Чорноморець Одеса

Полісся Житомир

Ворскла Полтава

Півфінальні матчі відбудуться у 2024 році. Базова дата поєдинків – 3 квітня. Володар Кубка України 2023/24 визначиться 15 травня.