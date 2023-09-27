Полесье – Днепр-1 1:1 (5:4 по пен.)

Гол: Кушниренко, 90+2 – Адамюк, 77

Поединок в Житомире стал одним из центральных матчей розыгрыша 1/8 финала Кубка Украины, сообщает 24 Канал. Дополнительную изюминку к встрече добавляло соперничество бывших звезд Динамо Юрия Калитвинцева и Юрия Максимова, возглавляющих Полесье и Днепр-1 соответственно.

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Бойцовский характер команды Калитвинцева

Еще несколько месяцев назад Юрий Максимов был спортивным директором "волков". Но непредсказуемая тренерская судьба свела его нынешнюю команду с бывшей в 1/8 Кубка Украины.

Матч оказался типичным для розыгрыша Кубка. Никто из соперников не желал уступать и дарить путевку в четвертьфинал. Инициативой больше владели более опытные гости. Именно команда Максимова на 77-й минуте открыла счет в матче. Центрбек Днепра-1 Сваток подключился к стандарту и подал в штрафную прямо на голову Адамюка. Удар защитника "спортклубовцев" был безупречен.

Когда второй тайм близился к завершению, подопечные Калитвинцева отыгрались. Кушниренко в очередной раз продемонстрировал свое голевое чутье и пробил мимо голкипера днепрян Волынца.

Так что болельщиков ожидали овертаймы. Подопечные Максимова сумели отличиться в воротах Бойко. Но арбитр зафиксировал положение вне игры у Танчика.

Во втором экстратайме ужасную травму получил хавбек Полесья Назаренко, ранее игравший за Днепр-1. Молодой футболист в игровом эпизоде неудачно выполнил подкат.

В серии послематчевых пенальти точнее были игроки Полесья, которые продолжат выступление в турнире. Днепр-1 вслед за еврокубками вылетел из Кубка Украины.

Видеообзор матча Полесье – Днепр-1