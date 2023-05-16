В полуфинале Лиги чемпионов одна из пар была чисто итальянской, да еще и из одного города – Милан против Интера. Во втором полуфинале жребий свел английский Манчестер Сити и испанский Реал, которые в прошлом сезоне тоже играли друг против друга в полуфинале Лиги чемпионов.

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Первый финалист

Первым участника финала определили именно итальянские клубы. Интер и Милан ответный матч провели 16 мая. В первом матче между командами, который был домашним для "россонери", они потерпели поражение со счетом 0:2. Во втором матче Интер снова праздновал победу. Следовательно, в финал вышел именно Интер.

Для Интера это шестой выход в финал Лиги чемпионов / Кубка Европейских чемпионов. Впервые это команда совершила в 1964 году, где в финале удалось обыграть Реал. В 1965 году – снова выход в финал, где была обыграна Бенфика. А вот два следующих выхода в финал были неудачны – поражение Селтику в 1967 году, а в 1972 году – Аяксу.

Последний раз Интер выходил в финал Лиги чемпионов в 2010 году. И тогда удалось обыграть Баварию.

Второй участник финала Лиги чемпионов определится после матча между Манчестером Сити и Реалом в Англии 17 мая. В первом матче в Мадриде была зафиксированная ничья 1:1.

Финал Лиги чемпионов 2023 года состоится 10 июня в Стамбуле. Однако в УЕФА рассматривают вариант о возможном перенесении финала в другой город из-за политической ситуации в Турции после президентских выборов.