Вчера определился первый клуб, который будет бороться за трофей Лиги Европы. Кто пробился в финал – читайте в материале Спорт 24.

Неожиданный камбэк "Севильи"

Уже в дебюте встречи англичанам удалось выйти вперед в счете, информирует 24 канал. "Красные дьяволы" заработали пенальти, который уверенно реализовал португалец Бруну Фернандеш.

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После пропущенного гола "Севилья" стала доминировать на поле, что воплотилось в результативный удар. Испанцы развернули быструю атаку через левый фланг и Регилон прострелил на Сусо. Последний уверенно прошил Де Хеа, сравняв счет.

Команды закончили первую 45-минутку при равном счете. Отметим, что отличную игру голкипера "Севильи" Боно. МЮ очень сильно начали второй отрезок встречи, именно тогда начался бенефис вратаря испанцев, он раз за разом спасал свою команду от пропущенного гола.

Неожиданно на 78 минуте "Севилья" вышла вперед. Навас с правого фланга навесил на Де Йонга и тот легко прошил Де Хеа – 2:1. До завершения матча футболисты МЮ так и не успели отыграться. В финале "Севилья" сыграет с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Кто станет обладателем трофея узнаем уже в пятницу, 21 августа в 22:00.