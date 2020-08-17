Вчора визначився перший клуб, який буде боротись за трофей Ліги Європи. Хто пробився до фіналу – читайте у матеріалі Спорт 24.

Несподіваний камбек "Севільї"

Вже у дебюті зустрічі англійцям вдалось вийти вперед у рахунку, інформує 24 канал. "Червоні дияволи" заробили пенальті, який впевнено реалізував португалець Бруну Фернандеш.

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Після пропущеного голу "Севілья" стала домінувати на полі, що втілилось у результативний удар. Іспанці розгорнули швидку атаку через лівий фланг і Регілон прострілив на Сусо. Останній впевнено прошив Де Хеа, зрівнявши рахунок.

Команди закінчили першу 45-хвилинку за рівного рахунку. Відзначимо, що відмінну гру голкіпера "Севільї" Боно. МЮ дуже сильно розпочали другий відрізок зустрічі, саме тоді розпочався бенефіс воротаря іспанців, він раз по раз рятував свою команду від пропущеного голу.

Несподівано на 78 хвилині "Севілья" вийшла вперед. Навас з правого флангу навісив на Де Йонга і той легко прошив Де Хеа – 2:1. До завершення матчу футболісти МЮ так і не встигли відігратися. У фіналі "Севілья" зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Шахтар".