Вчера, 18 августа, определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал ПСЖ. Теперь французский клуб ждет своего соперника с которым будет вести борьбу за трофей престижных соревнований.

Во вторник, 18 августа, ПСЖ без лишних усилий победил "Лейпциг", сообщает 24 канал.

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Легкая прогулка для ПСЖ

Уже на 13-й минуте под давлением парижан "красные быки" не устояли. Подача со штрафного закончилась тем, что Маркиньос освободился от опеки и головой легко переправил мяч в ворота соперников. В конце первого тайма ПСЖ удалось удвоить счет. Снова ошибка Гулачи, перехват мяча игроками ПСЖ, и Ди Мария с близкого расстояния отправил его в ворота мимо голкипера.

Как бы "Лейпциг" ни старался сократить счет, но получил еще один мяч в свои ворота. Бернат сумел избежать офсайда и тоже забил ударом головой. Неймар так хотел забить гол в этом матче, что влетел за этим мячом за линию ворот. Но гол таки засчитали на защитника.

Французский клуб впервые за 16 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. Последний раз представитель Франции выступал в финальном поединке еще в 2004 году, когда "Монако" уступил "Порту".

Теперь ПСЖ ждет своего соперника для решающей борьбы за кубок. Им станет победитель пары "Лион" / "Бавария".

Кто станет обладателем трофея узнаем уже 23 августа.