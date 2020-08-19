Вчора, 18 серпня, визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став ПСЖ. Тепер французький клуб чекає свого суперника з яким буде вести боротьбу за трофей престижних змагань.

У вівторок, 18 серпня, ПСЖ без зайвих зусиль переміг "Лейпциг", повідомляє 24 канал.

До теми: ПСЖ впевнено переміг "Лейпциг" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Легка прогулянка для ПСЖ

Вже на 13-й хвилині під тиском парижан "червоні бики" не встояли. Подача зі штрафного закінчилася тим, що Маркіньос звільнився від опіки та головою легко переправив м'яч у ворота суперників. Наприкінці першого тайму ПСЖ вдалось подвоїти рахунок. Знову помилка Гулачі, перехоплення м'яча гравцями ПСЖ, і Ді Марія з близької відстані відправив його у ворота повз голкіпера.

Як би "Лейпциг" не старався скоротити рахунок, але отримав ще один м'яч у свої ворота. Бернат зумів уникнути офсайду і теж забив ударом головою. Неймар так хотів забити гол в цьому матчі, що влетів за цим м'ячем за лінію воріт. Але гол таки зарахували на захисника.

Французький клуб вперше за 16 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Останній раз представник Франції виступав у фінальному поєдинку ще у 2004 році, коли "Монако" поступився "Порту".

Тепер ПСЖ чекає свого суперника для вирішальної боротьби за кубок. Ним стане переможець пари "Ліон" / "Баварія".