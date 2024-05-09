Реал и Боруссия сыграют в финале Лиги чемпионов 2024 года

В Лиге чемпионов состоялись ответные матчи в рамках стадии полуфинала. По результатам противостояний определились участники финала ЛЧ сезона 2023/24.

В первом полуфинале сошлись звездный ПСЖ и дортмундская Боруссия. А во втором полуфинальном поединке встретились Реал и Бавария, пишет 24 Канал.

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Боруссия сыграет финале ЛЧ

Первый участник финала определился 7 мая. В первом поединке дортмундская Боруссия минимально обыграла ПСЖ (1:0). Победный гол на свой счет записал Никлас Фюллькруг.

В ответном матче на "Парк де Пренс" команда Мбаппе имела множество моментов, чтобы забить мяч в ворота Боруссии. Однако шарообразный, как заколдованный, обходил сетку. Зато "шмели" благодаря голу Матса Гуммельса праздновали победу (1:0), которая обеспечила выход в финал.

Для Боруссии это будет третий выход в финал ЛЧ. В 1997 году "шмели" обыграли Ювентус (3:1), а в 2013 уступили Бавария (1:2).

Реал не пропустил Баварию

Второй участник финала определился после матча в Мадриде, где встречались Реал и Бавария. Первый поединок соперников в Мюнхене не определил победителя и и завершился вничью 2:2.

Все решилось на "Сантьяго Бернабеу". "Пивовары" первыми открыли счет в матче на 68-й минуте. Гол на свой счет записал Альфонсо Дэвис. Однако в конце встречи сработала замена Анчелотти. Дубль Хоселу принес победу "сливочным" (2:1).

Это 18-й выход Реала в финал Лиги чемпионов. "Королевский клуб" 14 раз завоевывал трофей.

Финал Лиги чемпионов 2024 состоится 1 июня в Лондоне. Боруссия и Реал определят обладателя кубка на стадионе "Уэмбли".