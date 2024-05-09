У першому півфіналі зійшлися зірковий ПСЖ та дортмундська Боруссія. А у другому півфінальному поєдинку зустрілися Реал та Баварія, пише 24 Канал.

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Боруссія зіграє фіналі ЛЧ

Перший учасник фіналу визначився 7 травня. У першому поєдинку дортмундська Боруссія мінімально обіграла ПСЖ (1:0). Переможний гол на свій рахунок записав Ніклас Фюллькруг.

У матчі-відповіді на "Парк де Пренс" команда Мбаппе мала безліч моментів, щоб забити м'яч у ворота Боруссії. Однак кулястий, немов зачарований, оминав сітку. Натомість "джмелі" завдяки голу Матса Гуммельса святкували перемогу (1:0), яка забезпечила вихід у фінал.

Для Боруссії це буде третій вихід у фінал ЛЧ. У 1997 році "джмелі" обіграли Ювентус (3:1), а у 2013 поступилися Баварія (1:2).

Реал не пропустив Баварію

Другий учасник фіналу визначився після матчу в Мадриді, де зустрічалися Реал та Баварія. Перший поєдинок суперників у Мюнхені не визначив переможця і завершився внічию 2:2.

Все вирішилося на "Сантьяго Бернабеу". "Пивовари" першими відкрили рахунок у матчі на 68-й хвилині. Гол на свій рахунок записав Альфонсо Девіс. Однак наприкінці зустрічі спрацювала заміна Анчелотті. Дубль Хоселу приніс перемогу "вершковим" (2:1).

Це 18-й вихід Реала у фінал Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" 14 разів здобував трофей.

Фінал Ліги чемпіонів 2024 відбудеться 1 червня в Лондоні. Боруссія та Реал визначать володаря кубка на стадіоні "Вемблі".