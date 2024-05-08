Во вторник, 7 мая, определился первый финалист Лиги чемпионов. По итогу поединка ПСЖ – Боруссия Д на "Парк де Пренс" борьбу за трофей продолжат "шмели".

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Реакция Мбаппе на провокационный вопрос журналиста

В ходе разговора с прессой у нападающего ПСЖ спросили, планирует ли он завтра болеть за Реал Мадрид. На это Килиан Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с журналистами.

Эмоциональная реакция Мбаппе на вопрос журналиста: смотрите видео

Справка. В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 46 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что второй финалист Лиги чемпионов определится в матче Реал – Бавария 8 мая в 22:00 по киевскому времени. В первом матче Бавария и Реал разошлись на ничьей.