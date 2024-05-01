Боруссия Дортмунд – ПСЖ 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

Статистика предыдущих встреч команд была в пользу действующего чемпиона Франции. Поэтому футболисты Боруссии вышли на поле родного стадиона с целью переписать историю, сообщает 24 Канал.

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Фаворит не удержал натиска андердога

Хозяева поля активно начали встречу. Уже на 14-й минуте голкипер "парижан" Доннарумма спас свою команду после удара Забитцера.

Однако итальянец оказался бессильным на 36-й минуте поединка. Защитник "шмелей" Нико Шлоттербек отдал пас с центра поля на Никласа Фюллькруга, который хладнокровно пробил мимо Доннаруммы.

Видео гола Фюллькруга

Под занавес первой 45-минутки Забитцер упустил прекрасную возможность увеличить преимущество, пробивая из пределов штрафной площадки. Однако голкипер "красно-синих" великолепным сейвом отвел угрозу.

А что же ПСЖ? Французская команда ничего не могла противопоставить натиску Боруссии. В тени находился лидер ПСЖ Килиан Мбаппе, который был малозаметным в первом тайме. Такой ход матча точно не устраивал тренера "парижан" Луиса Энрике.

После перерыва чемпионы Франции заиграли агрессивнее. На 50-й минуте мяч дважды попал в стойку ворот Боруссии после ударов Мбаппе и Хакими. В этом моменте фортуна была благосклонна к хозяевам.

Игра пошла на встречных курсах. Немецкая команда ответила опасными контратаками, на острие которых оказывался Фюллькруг.

Еще один стопроцентный момент на 72-й минуте упустил Дембеле. Вингер ПСЖ пробил в левый угол ворот, но голкипер Боруссии Кобель великолепным сейвом отразил удар.

Последние минуты матча футболисты Боруссии пытались дожать ПСЖ. Однако счет на табло "Вестфаленштадиона" не изменился до финального свистка.

Ответный матч состоится 7 мая в Париже на "Парк де Пренс". Обе команды сохраняют неплохие шансы на выход в финал Лиги чемпионов.