Не только Шахтер: кто вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы

После окончания группового этапа Лиги чемпионов определились и команды, которые продолжат свое выступление в плей-офф Лиги Европы. Таких команд восемь и среди них оказался донецкий Шахтер.

Команды, занявшие в группе Лиги чемпионов третьи места, вылетают в Лигу Европы. Там они начинают выступление так называемых "стыковых матчей". Фактически это 1/16 финала Лиги Европы.

Достойно внимания Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023

Команды Лиги чемпионов на этой стадии турнира попадают в число несеянных. Их соперниками будут команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы. Однако друг против друга не смогут сыграть команды из одной страны

Кто из Лиги чемпионов вылетел в Лигу Европы

Аякс (Нидерланды)

Байер (Германия)

Барселона (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Севилья (Испания)

Спортинг (Португалия)

Шахтер (Украина)

Ювентус (Италия)

Команды, которые займут вторые места в группах Лиги Европы, определятся после матчей в четверг, 3 ноября.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится в понедельник, 7 ноября.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где соперниками на этой стадии турнира станут победители групп.