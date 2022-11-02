Команды, занявшие в группе Лиги чемпионов третьи места, вылетают в Лигу Европы. Там они начинают выступление так называемых "стыковых матчей". Фактически это 1/16 финала Лиги Европы.
Достойно внимания Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023
Команды Лиги чемпионов на этой стадии турнира попадают в число несеянных. Их соперниками будут команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы. Однако друг против друга не смогут сыграть команды из одной страны
Кто из Лиги чемпионов вылетел в Лигу Европы
- Аякс (Нидерланды)
- Байер (Германия)
- Барселона (Испания)
- Зальцбург (Австрия)
- Севилья (Испания)
- Спортинг (Португалия)
- Шахтер (Украина)
- Ювентус (Италия)
Команды, которые займут вторые места в группах Лиги Европы, определятся после матчей в четверг, 3 ноября.
Жеребьевка этой стадии турнира состоится в понедельник, 7 ноября.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где соперниками на этой стадии турнира станут победители групп.