Еще до первых матчей шестого тура были известны сразу 12 из 16 команд, вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов. После матчей 1 ноября к ним добавились еще два клуба. А также определилось, с какого места некоторые команды вышли в следующий раунд.

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Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят две лучшие команды из каждой группы. Первые места во время жеребьевки будут среди сеяных, а команды, занявшие вторые места – несеяными.

Кто вышел из первого места

Наполи

Порту

Бавария

Тоттенхэм

Челси

Манчестер Сити

Кто вышел из второго места

Ливерпуль

Брюгге

Интер

Айнтрахт

Боруссия (Дортмунд)

Кто еще вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Место в плей-офф Лиги чемпионов себе гарантировал и "Реал". Но пока неизвестно, с какого места. Мадридский клуб на первом месте в группе. Но в случае поражения Селтику и победы РБ Лейпциг, немецкий клуб обойдет "сливочных" в турнирной таблице.

Также ПСЖ и Бенфика гарантировали себе выход в 1/8 финала. Обе команды набрали по 11 очков, а оба их матча друг против друга закончились с одинаковым результатом – 1:1. Пока ПСЖ опережает "орлов" благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.

Следовательно, 2 ноября определятся еще два участника плей-офф Лиги чемпионов. На одно из мест претендует донецкий Шахтер. Но для этого "горнякам" нужно побеждать РБ Лейпциг. Тогда команда займет второе место в группе.

Еще одно место разыграют Милан и Зальцбург в группе E. Пока итальянская команда опережает соперника на одно очко. Так что "россонери" устроит и ничья.