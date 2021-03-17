Украинский боксер Василий Ломаченко дал прогноз на один из самых ожидаемых поединков 2021 года между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Ставлю на Тайсона Фьюри Обладателей титулов WBA, WBO, IBF Джошуа и обладатель титула WBC Фьюри определят абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Ломаченко считает, что все титулы заберет Фьюри. Кстати Ломаченко может встретиться с чемпионом WBC Вальдесом: боксер заявил о бое Если этот бой – правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри,

– лаконично сказал Ломаченко. Что известно о бое Джошуа – Фьюри В 2020 году сообщалось, что боксеры подписали соглашение на 2 поединка. Однако детали договора не раскрывают до сих пор.

15 марта появилась информация, что Фьюри и Джошуа таки заключили контракт. Информацию подтвердил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

Пока нет ни точной даты поединка, ни места. У боксеров якобы есть 2 недели, чтобы найти место для поединка. Иначе поединок перенесут на конец года.

Саудовскую Аравию называют фаворитом в борьбе за проведение боя. По данным СМИ, боксеры заработают по 100 тысяч фунтов стерлингов.

Фьюри – Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24​​