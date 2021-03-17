Кто выигрывает бой Джошуа – Фьюри: прогноз Василия Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко дал прогноз на один из самых ожидаемых поединков 2021 года между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Источник:ютуб-канал SNOWQUEENLA
Ставлю на Тайсона Фьюри
Обладателей титулов WBA, WBO, IBF Джошуа и обладатель титула WBC Фьюри определят абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Ломаченко считает, что все титулы заберет Фьюри.
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Если этот бой – правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри,
– лаконично сказал Ломаченко.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- В 2020 году сообщалось, что боксеры подписали соглашение на 2 поединка. Однако детали договора не раскрывают до сих пор.
- 15 марта появилась информация, что Фьюри и Джошуа таки заключили контракт. Информацию подтвердил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.
- Пока нет ни точной даты поединка, ни места. У боксеров якобы есть 2 недели, чтобы найти место для поединка. Иначе поединок перенесут на конец года.
- Саудовскую Аравию называют фаворитом в борьбе за проведение боя. По данным СМИ, боксеры заработают по 100 тысяч фунтов стерлингов.
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