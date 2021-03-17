Ломаченко может встретиться с чемпионом WBC Вальдесом: боксер заявил о бое
Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу до сих пор не узнал следующего соперника. Ломаченко заявил, что может встретиться с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскаром Вальдесом.
Источник:ютьюб-канал SNOWQUEENLA
Все зависит от условий, которые предложит Боб Арум
33-летний Ломаченко, выступающий в легком весе, сказал, что может перейти во второй полулегкий вес и встретиться с Вальдесом.
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По словам украинца, бой с Вальдесом зависит от промоутера Боба Арума.
Я могу спуститься во второй полулегкий вес, но я выбрал для себя путь в легком. Если говорить о втором полулегком и бое с Оскаром Вальдесом, то все зависит от условий, которые предложит Боб Арум,
– сказал Ломаченко.
Ломаченко отметил, что вряд ли встретится с Райаном Гарсией. Кроме того, Василий отметил, что не будет избегать поединка с Джервонтой Дэвисом или Санта Крусом.
Ломаченко заверил, что не будет подниматься в первый полусредний вес.
Вальдес и Ломаченко ведут переговоры
Журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум сообщил, что Вальдес начал переговоры о бое с Ломаченко.
В феврале 2021 года Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта и стал чемпионом WBC в первом легком весе.
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