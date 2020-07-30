Главным претендентом, чтобы возглавить львовские "Карпаты" стал Роман Гнатив. Наставник и раньше работал в клубе на должности тренера команды U-19.

Если Роман Гнатив таки станет главным наставником "львов", то ему придется с самого начала формировать свой тренерский штаб, сообщает Meta-ratings.

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Новый тренер

Уже в ближайшее время руководство клуба объявит, имя нового наставника "Карпат".

Вчера, 29 июля, Роман Санжар покинул тренерское кресло львовян. Вместе с ним ушли и все его помощники.

Санжар возглавил "Карпаты" уже на протяжении сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне получили лишь одну победу, но даже не сумели завершить чемпионат. Сначала команда не могла сыграть свои матчи из-за вспышки коронавируса в команде, а впоследствии из-за финансовых проблем.

За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

Новому наставнику "львов" придется непросто. Команду уже покинули ряд футболистов и это скорее всего далеко не последние, которые продолжат карьеру в другом клубе.

Кто покинул "Карпаты"

С клубом попрощался капитан Дмитрий Клец. Еще ранее команду покинули Андро Гиоргадзе, Алексей Хахлев, Артем Козак и Василий Прийма.

Закончилась аренда Владислава Дубинчака и Егора Назарина. Добавим, что последний вернулся в Бельгию, но уже успел подписать контракт на 3 года с луганской "Зарей".

Также в аренде в клубе находился и Орест Кузык.