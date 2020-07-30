Головним претендентом, щоб очолити львівські "Карпати" став Роман Гнатів. Наставник і раніше працював у клубі на посаді тренера команди U-19.

Якщо Роман Гнатів таки стане головним наставником "левів", то йому прийдеться із самого початку формувати свій тренерський штаб, повідомляє Meta-ratings.

До теми: Роман Санжар покинув львівські "Карпати"

Новий тренер

Вже найближчим часом керівництво клубу оголосить, ім'я нового наставника "Карпат".

Вчора, 29 липня, Роман Санжар покинув тренерське крісло львів'ян. Разом із ним пішли і всі його помічники.

Санжар очолив "Карпати" вже впродовж сезону, замінивши Олександра Чижевського. Під його керівництвом львів'яни здобули лише одну перемогу, але навіть не зуміли завершити чемпіонат. Спершу команда не могла зіграти свої матчі через спалах коронавірусу в команді, а згодом через фінансові проблеми.

За дві неявки без поважних причин УПЛ прийняла рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

Новому наставнику "левів" прийдеться не просто. Команду вже покинули ряд футболістів та це швидше за все далеко не останні, які продовжать кар'єру в іншому клубі.

Хто покинув "Карпати"

З клубом попрощався капітан Дмитро Кльоц.Ще раніше команду покинули Андро Гіоргадзе, Олексій Хахльов, Артем Козак та Василь Прийма.

Закінчилася оренда Владислава Дубінчака та Єгора Назарини. Додамо, що останній повернувся у Бельгію, але вже встиг підписати контракт на 3 роки з луганською "Зорею".

Також в оренді в клубі перебував і Орест Кузик.