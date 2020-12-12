Уже вскоре миланский Интер может сменить специалиста на посту главного наставника клуба. Фиаско команды под руководством Антонио Конте заставило боссов клуба усомниться в компетенции итальянца.

Ничья против Шахтера и вылет из Лиги чемпионов стали последними точками в чаше терпения боссов Интера. В клубе уже начали поиск вариантов, кто бы мог возглавить команду, сообщает Goal.

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Кандидаты на замену Конте

Массимилиано Аллегри – главный приоритет итальянцев на замену Антонио Конте. Также в этот список претендентов попали бывшие наставники Ювентуса и Челси – Маурицио Сарри и Валенсии Марселино.

Интересно, что в тройке кандидатов есть два бывших тренера конкурента Ювентуса.

Ранее сообщалось, что руководство Интера решило наказать Конте за неудачные выступления, запретив ему подписывать новых игроков. У итальянского специалиста был план пополнить свой состав Нголо Канте и Оливье Жиру. Теперь мысли Конте станут менее реалистичными.

Не исключено, что Интер вообще может не выйти на трансферный рынок зимой.