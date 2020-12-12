Кто возглавит Интер после позора в Лиге чемпионов: топ-3 кандидатов
Уже вскоре миланский Интер может сменить специалиста на посту главного наставника клуба. Фиаско команды под руководством Антонио Конте заставило боссов клуба усомниться в компетенции итальянца.
Ничья против Шахтера и вылет из Лиги чемпионов стали последними точками в чаше терпения боссов Интера. В клубе уже начали поиск вариантов, кто бы мог возглавить команду, сообщает Goal.
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Кандидаты на замену Конте
Массимилиано Аллегри – главный приоритет итальянцев на замену Антонио Конте. Также в этот список претендентов попали бывшие наставники Ювентуса и Челси – Маурицио Сарри и Валенсии Марселино.
Интересно, что в тройке кандидатов есть два бывших тренера конкурента Ювентуса.
Ранее сообщалось, что руководство Интера решило наказать Конте за неудачные выступления, запретив ему подписывать новых игроков. У итальянского специалиста был план пополнить свой состав Нголо Канте и Оливье Жиру. Теперь мысли Конте станут менее реалистичными.
Не исключено, что Интер вообще может не выйти на трансферный рынок зимой.
- В заключительном поединке команда Конте сыграла в "сухую" ничью с Шахтером.
- Интер стал аутсайдером группы B. За 6 матчей итальянцы смогли добыть всего 6 очков. Такой показатель не позволил миланскому клубу продлить еврокубковый сезон. Его ближайший конкурент Шахтер расположился на 3 месте и опустился в Лигу Европы, где продолжит свой еврокубковый сезон весной.
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