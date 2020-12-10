Итальянский Интер продолжил черную полосу в еврокубках после матча с Шахтером. Нулевая ничья привела к вылету клуба из Лиги чемпионов. Теперь наставник Антонио Конте не сможет усилить свою команду зимой.

Какое-то проклятие Интера. Клуб трижды подряд не может выйти из группы Лиги чемпионов в плей-офф турнира. Такая статистика разозлила руководителей команды, которые являются одними из самых щедрых среди футбольных грандов, пишет 24 канал.

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Наказание для Конте

Как сообщает издание Сalciomercato, нулевая ничья с Шахтером в Италии стала последней точкой в ​​чаше терпения боссов итальянцев. Вероятно, Интер вообще не выйдет на трансферный рынок зимой. Такое наказание станет простым для главного наставника Антонио Конте.

51-летний итальянский специалист имел достаточно трансферных планов по усилению клуба. Конте хотел пополнить состав своей команды опорником Н'Голо Канте и нападающим Оливье Жиру.

Предполагалось, что вылет из турнира вообще может стоить Конте тренерского кресла в итальянском Гранди. Но боссы клуба видно не быть готовы к таким радикальным решениям.

Добавим, что наставник является одним из самых высокооплачиваемых тренеров Италии и не только. Его Интер завершил групповой этап Лиги чемпионов в роли аутсайдера – последняя ступень в таблице и лишь 6 очков за 6 поединков. Его ближайший конкурент Шахтер расположился на 3 месте и опустился в Лигу Европы, где продолжит свой еврокубковый сезон весной.