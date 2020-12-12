Вже незабаром міланський Інтер може змінити фахівця на посаді головного наставника клубу. Фіаско команди під керівництвом Антоніо Конте змусило босів клубу засумніватись у компетенції італійця.

Нічия проти Шахтаря та виліт з Ліги чемпіонів стали останніми крапками у чаші терпіння босів Інтера. У клубі вже почали пошук варіантів, хто б міг очолити команду, повідомляє Goal.

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Кандидати на заміну Конте

Массіміліано Аллегрі – головний пріоритет італійців на заміну Антоніо Конте. Також у цей список претендентів потрапили екснаставники Ювентуса, Челсі Мауріціо Саррі та Валенсії Марселіно.

Цікаво, що у трійці кандидатів є два колишні тренери конкурента Ювентуса.

Раніше повідомлялось, що керівництво Інтера вирішило покарати Конте за невдалі виступи, заборонивши наставнику підписувати нових гравців. У італійського фахівця був план поповнити свій склад Н'Голо Канте та Олів'є Жиру. Тепер думки Канте стануть менш реалістичними.

Не виключено, що Інтер взагалі може не вийти на трансферний ринок взимку.