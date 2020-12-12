Хто очолить Інтер після ганьби у Лізі чемпіонів: топ-3 кандидатів
Вже незабаром міланський Інтер може змінити фахівця на посаді головного наставника клубу. Фіаско команди під керівництвом Антоніо Конте змусило босів клубу засумніватись у компетенції італійця.
Нічия проти Шахтаря та виліт з Ліги чемпіонів стали останніми крапками у чаші терпіння босів Інтера. У клубі вже почали пошук варіантів, хто б міг очолити команду, повідомляє Goal.
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Кандидати на заміну Конте
Массіміліано Аллегрі – головний пріоритет італійців на заміну Антоніо Конте. Також у цей список претендентів потрапили екснаставники Ювентуса, Челсі Мауріціо Саррі та Валенсії Марселіно.
Цікаво, що у трійці кандидатів є два колишні тренери конкурента Ювентуса.
Раніше повідомлялось, що керівництво Інтера вирішило покарати Конте за невдалі виступи, заборонивши наставнику підписувати нових гравців. У італійського фахівця був план поповнити свій склад Н'Голо Канте та Олів'є Жиру. Тепер думки Канте стануть менш реалістичними.
Не виключено, що Інтер взагалі може не вийти на трансферний ринок взимку.
- У заключному поєдинку команда Конте зіграла у "суху" нічию з Шахтарем.
- Інтер став аутсайдером групи B. За 6 матчів італійці змогли здобути лише 6 очок. Такий показник не дозволив міланському клубу продовжити єврокубковий сезон. Його найближчий конкурент Шахтар розташувався на 3 місці та опустився у Лігу Європи, де продовжить свій єврокубковий сезон весною.
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