Петраков позвал в сборную Армении помощников, с которыми работал в Украине, – СМИ
Источник:Динамомания
Александр Петраков знакомится с новым местом работы. Украинский наставник вроде бы уже определился с тренерским штабом сборной Армении.
Александр Васильевич не изменяет себе и своим помощникам. В сборной Армении Петракову будут помогать ассистенты, с которыми он бок о бок работал в украинской национальной команде.
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Не изменяет старым помощникам
65-летний наставник пригласил к себе Андрея Анненкова, Вячеслава Руженцева, Вячеслава Кернозенко, а также менеджера Алексея Некрасова.
Однако у нынешнего тренера армянской сборной могут возникнуть проблемы со штабом на фоне войны в Украине. Только Руженцев находится за пределами страны и сможет без проблем воссоединиться с бывшим наставником сине-желтых.
Анненков и Некрасов находятся в Украине. А по закону мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны во время военного положения.
Что касается Кернозенко, то здесь другая причина. Вячеслав хочет продолжать работу в Украине в составе коваловского Колосса. Хотя и до этого совмещал работу в клубе УПЛ со сборной, но это было с родной командой Украины.
Петраков побежал за новым футбольным вызовом
- 12 января 2023 года УАФ уволила Петракова, у которого закончился контракт с украинской сборной, а уже 14 числа того же месяца Александр Васильевич был назначен главным тренером сборной Армении.
- 21 января бывший тренер "сине-желтых" прибыл в Армению, чтобы взять участие в небольшой презентации от местной федерации футбола Украинец начинает свое знакомство с новой командой.
- Дебют Петракова во главе Армении состоится уже 25 марта, когда команда сыграет в квалификации Евро-2024 против Турции.
- В групповом раунде подопечные украинского наставника сыграют против Хорватии, Уэльса и Латвии. Сборная Армении в компании выглядит одной из аутсайдерок группы "D".
- Между квалификационными матчами армян ждет товарищеская игра против Кипра (28 марта).
- По информации СМИ, Петраков будет получать в армянской команде втрое больше, чем зарабатывал в Украине – от 500 до 600 тысяч евро в год. Во главе "сине-желтых" получал 120 - 200 тысяч евро в год.