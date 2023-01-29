Петраков позвал в сборную Армении помощников, с которыми работал в Украине, – СМИ

Александр Петраков знакомится с новым местом работы. Украинский наставник вроде бы уже определился с тренерским штабом сборной Армении.

Александр Васильевич не изменяет себе и своим помощникам. В сборной Армении Петракову будут помогать ассистенты, с которыми он бок о бок работал в украинской национальной команде.

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Не изменяет старым помощникам

65-летний наставник пригласил к себе Андрея Анненкова, Вячеслава Руженцева, Вячеслава Кернозенко, а также менеджера Алексея Некрасова.

Однако у нынешнего тренера армянской сборной могут возникнуть проблемы со штабом на фоне войны в Украине. Только Руженцев находится за пределами страны и сможет без проблем воссоединиться с бывшим наставником сине-желтых.

Анненков и Некрасов находятся в Украине. А по закону мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны во время военного положения.

Что касается Кернозенко, то здесь другая причина. Вячеслав хочет продолжать работу в Украине в составе коваловского Колосса. Хотя и до этого совмещал работу в клубе УПЛ со сборной, но это было с родной командой Украины.

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