18-летний украинский нападающий пошел по стопам своего отца-террориста. Ведь Максим Уваров является депутатом так называемой "Луганской народной республики", которую провозгласили и признают только россияне. Артур Уваров тоже пополнил ряды предателя Украины.

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Еще один предатель Украины

Воспитанник Динамо и Шахтера не долго пробыл без команды после того, как в апреле 2022 года его выгнали из киевского клуба. Артур, который скрывал, кем является его отец, находится на просмотре в российском Зените. Об этом рассказал отец молодого форварда, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Как оказалось, за последние шесть месяцев воспитанник Динамо восстанавливался от травмы, а делал он это в Санкт-Петербург. Пока судьба Уварова-младшего неизвестна. Клуб примет решение только после окончания собрания.

Напомним, что в питерском клубе продолжает работать молчащий о войне Анатолий Тимощук, за что стал настоящим предателем Украины.

Отец 18-летнего нападающего рассказал о впечатлениях Артура от пребывания в российском гранде.

Конечно, Артур доволен приглашением на просмотр, но он делает первый шаг, чтобы понять, насколько обретешь форму после травмы и будешь отвечать высоким требованиям такой известной команды. Сейчас нет смысла загадывать и не стоит забегать вперед – это только начало. Уже к середине февраля будет более или менее ясно,

– сказал отец-террорист.

Отметим, что Уваров-младший в июле 2021 года перебрался из Академии Шахтера в Динамо. До такой госизмены Артур выступал за молодежную команду Динамо U-19.