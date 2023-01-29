Олександр Васильович не зраджує собі та своїм помічникам. У збірній Вірменії Петракову допомагатимуть асистенти, з якими він пліч-о-пліч працював в українській національній команді.

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Не зраджує старим помічникам

65-річний наставник запросив до себе Андрія Анненкова, В'ячеслава Руженцева, В'ячеслава Кернозенка, а також менеджера Олексія Некрасова.

Однак у нинішнього тренера вірменської збірної можуть виникнути проблеми зі штабом на тлі війни в Україні. Лише Руженцев перебуває за межами країни та зможе без проблем возз'єднатись із колишнім наставником "синьо-жовтих".

Анненков та Некрасов перебувають в Україні. А за законом, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати межі країни під час воєнного стану.

Щодо Кернозенка, то тут інша причина. В'ячеслав хоче продовжувати працювати в Україні у складі ковалівського Колоса. Хоча і до цього поєднував роботу у клубі УПЛ зі збірною, але це було з рідною національною командою України.

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