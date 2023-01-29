Олександр Васильович не зраджує собі та своїм помічникам. У збірній Вірменії Петракову допомагатимуть асистенти, з якими він пліч-о-пліч працював в українській національній команді.
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Не зраджує старим помічникам
65-річний наставник запросив до себе Андрія Анненкова, В'ячеслава Руженцева, В'ячеслава Кернозенка, а також менеджера Олексія Некрасова.
Однак у нинішнього тренера вірменської збірної можуть виникнути проблеми зі штабом на тлі війни в Україні. Лише Руженцев перебуває за межами країни та зможе без проблем возз'єднатись із колишнім наставником "синьо-жовтих".
Анненков та Некрасов перебувають в Україні. А за законом, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати межі країни під час воєнного стану.
Щодо Кернозенка, то тут інша причина. В'ячеслав хоче продовжувати працювати в Україні у складі ковалівського Колоса. Хоча і до цього поєднував роботу у клубі УПЛ зі збірною, але це було з рідною національною командою України.
Петраков побіг за новим футбольним викликом
- 12 січня 2023 року УАФ звільнила Петракова, у якого закінчився контракт із українською збірною, а вже 14-го числа того ж місяця Олександр Васильович був призначений головним тренером збірної Вірменії.
- 21 січня колишній тренер "синьо-жовтих" прибув у Вірменію, щоб взяти участь у невеликій презентації від місцевої федерації футболу. Українець розпочинає своє знайомство з новою командою.
- Дебют Петракова на чолі Вірменії відбудеться вже 25 березня, коли команда зіграє у кваліфікації Євро-2024 проти Туреччини.
- У груповому раунді підопічні українського наставника зіграють проти Хорватії, Уельсу та Латвії. Збірна Вірменії у цій компанії виглядає однією з аутсайдерок групи "D".
- Між кваліфікаційними матчами на вірменів чекає товариська гра проти Кіпру (28 березня).
- За інформацією ЗМІ, Петраков отримуватиме у вірменській національній команді втричі більше, аніж заробляв в Україні – від 500 до 600 тисяч євро на рік. Натомість на чолі "синьо-жовтих" отримував 120 – 200 тисяч євро за рік.