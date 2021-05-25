Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби определился с помощниками, которые будут работать с ним в донецком Шахтере.

По информации итальянского журналиста Николо Скири, ассистентами Де Дзерби станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Все они работали с ним в Сассуоло.

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41-летний специалист уже прибыл в Киев. Его официальное представление в качестве главного тренера "горняков" ожидается в среду, 26 мая.

Коротко о Де Дзерби в Шахтере