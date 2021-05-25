Прилетел для подписания контракта
41-летний Роберт Де Дзерби встретился с директором Шахтера Дарио Срной. Журналисты ждали тренера возле гостиницы, где состоялась встреча. Но от комментариев он отказался. Следует отметить, что возле отеля была пресс-служба дончан.
К теме Еще ничего не решено, – Де Дзерби о переходе в Шахтер
Один из журналистов обратился к Де Дзерби: "Добро пожаловать в Украину. Скажете несколько слов фанатам Шахтера?". На это обращение специалист ответил очень лаконично.
Спасибо. Потом, все потом,
– сказал Де Дзерби.
После чего наставник поехал на разговор к президенту "горняков" Ринату Ахметову. Уже в ближайшее время в клубе официально объявят о подписании контракта с экс-тренером Сассуоло.
- Весной 2021 года появилась первая информация, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего итальянского специалиста.
- Еще ранее итальянские СМИ сообщали, что наставник подписал 2-летний контракт с дончанами. С тренером в клуб УПЛ могут перейти сразу несколько футболистов Сассуоло.
- В разное время сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Андреа Консильи, Влада Кирикеша, Марлона, Жереми Бога, Мануэля Локателли и Филиппа Джуричича.