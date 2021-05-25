Прилетел для подписания контракта

41-летний Роберт Де Дзерби встретился с директором Шахтера Дарио Срной. Журналисты ждали тренера возле гостиницы, где состоялась встреча. Но от комментариев он отказался. Следует отметить, что возле отеля была пресс-служба дончан.

К теме Еще ничего не решено, – Де Дзерби о переходе в Шахтер

Один из журналистов обратился к Де Дзерби: "Добро пожаловать в Украину. Скажете несколько слов фанатам Шахтера?". На это обращение специалист ответил очень лаконично.

Спасибо. Потом, все потом,

– сказал Де Дзерби.

После чего наставник поехал на разговор к президенту "горняков" Ринату Ахметову. Уже в ближайшее время в клубе официально объявят о подписании контракта с экс-тренером Сассуоло.